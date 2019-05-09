Пятница, 10 Мая 2019 года
00:19:38 МСК

Трамп намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Шанахана

Политика

21 декабря 2018 г. глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку

Трамп намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Шанахана
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Патрик Шанахан

Вашингтон, 9 мая 2019, 23:33 — REGNUM  Выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Минобороны США намерен в ближайшее время президент США Дональд Трамп. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Трамп намерен выдвинуть П. Шанахана в министры обороны», — написала она.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 г. глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку. Исполняющим обязанности министра обороны США стал Патрик Шанахан.

Читайте также: Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить