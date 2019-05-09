Трамп намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Шанахана

Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Минобороны США намерен в ближайшее время президент США Дональд Трамп. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Трамп намерен выдвинуть П. Шанахана в министры обороны», — написала она.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 г. глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку. Исполняющим обязанности министра обороны США стал Патрик Шанахан.

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