Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Пекине прошли китайско-британские переговоры

Политика

Стороны высказались за продолжение «золотой эры отношений»

В Пекине прошли китайско-британские переговоры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пояс и путь

Пекин, 9 мая 2019, 21:47 — REGNUM  Заведующий Международным отделом ЦК КПК, «патриарх» китайской дипломатии Ян Цзечи принял в Пекине секретаря кабинета министров Великобритании, советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла, сообщает 9 мая Синьхуа.

В ходе обсуждения состояния и перспектив двусторонних отношений, собеседники высказались за развитие «золотой эры отношений» Пекина и Лондона, расширение «многопрофильного» сотрудничества, реализацию достигнутых сторонами договоренностей.

По мнению участников переговоров, интересам народов обеих стран соответствует углубление взаимодействия, в том числе в рамках инициативы «Пояса и пути».

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Внешняя политика Китая
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