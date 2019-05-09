Пхеньян, КНДР (Северная Корея), , 21:45 — REGNUM

Неопознанные снаряды в восточном направлении были выпущены с территории КНДР, из провинции Пхенан-Пукто, к северу от Пхеньяна, сообщает 9 мая Синьхуа со ссылкой на южнокорейское информационное агентство «Ренхап», цитирующее заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил этой страны.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее, 4 мая, в КНДР в сторону японского побережья были запущены несколько ракет малой дальности.

Отметим, что активизация северокорейской военной деятельности связывается с проведенными на Юге полуострова американо-южнокорейскими военными учениями.