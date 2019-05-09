Турция продолжит усилия по вступлению в Евросоюз — Эрдоган

Анкара, , 20:38 — REGNUM Власти Турции намерены и дальше прилагать усилия по вступлению в Европейский союз. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Группы по реализации реформ в Анкаре.

По его словам, Европейский союз, без полноправного участия Турции, обречен на провал усилий по обеспечению заявленных ценностей. Эрдоган также добавил, что Турция намерена вступить в ЕС без ущерба интересам.

«Никто не сможет заставить Анкару принять условия членства, наносящие ущерб ее интересам», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в ЕС является стратегической целью для Турции.

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