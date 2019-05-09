Четверг, 9 Мая 2019 года
21:27:06 МСК

Турция продолжит усилия по вступлению в Евросоюз — Эрдоган

Политика

Европейский союз, без полноправного участия Турции, обречен на провал

Турция продолжит усилия по вступлению в Евросоюз — Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Астроном

Анкара, 9 мая 2019, 20:38 — REGNUM  Власти Турции намерены и дальше прилагать усилия по вступлению в Европейский союз. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Группы по реализации реформ в Анкаре.

По его словам, Европейский союз, без полноправного участия Турции, обречен на провал усилий по обеспечению заявленных ценностей. Эрдоган также добавил, что Турция намерена вступить в ЕС без ущерба интересам.

«Никто не сможет заставить Анкару принять условия членства, наносящие ущерб ее интересам», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в ЕС является стратегической целью для Турции.

Читайте также: Глава МИД Турции: вступление в ЕС — наша стратегическая цель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить