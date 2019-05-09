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Эксперт прогнозирует досрочный роспуск Рады

Политика

Зеленский сможет уволить министра обороны, главу МИД, генпрокурора и главу СБУ только при условии наличия поддержки в парламенте

Эксперт прогнозирует досрочный роспуск Рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 9 мая 2019, 20:23 — REGNUM  Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать возможность распустить этот состав парламента, чтобы избавить страну от постмайданной власти и не обрекать страну на ухудшение обстановки. Об этом 9 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Он считает, что за полгода, которые получит команда Зеленского в случае досрочных выборов, новая власть сможет реализовать «очень серьезные изменения». По его словам, в этом году обновленная украинская власть может внести изменения в госбюджет Украины на 2019 год, а также подписать новые газовые контракты с Москвой.

«Я разделяю точку зрения новоизбранного президента в том, что сегодня те, кто имеют реальные властные полномочия в стране — постмайданный продукт. Он не совсем дипломатично, но абсолютно четко сказал: «Результатами революции достоинства воспользовались негодники». Он провозгласил это на всю Украину во время дебатов. Сохранять этот статус-кво полгода — обрекать страну, ситуацию, когда будет происходить общее ухудшение, вместо реализации тех ожиданий, которые есть у общества», — считает Лавринович.

При этом он допускает, что «в августе или, в лучшем случае, в начале января» на Украине может заработать новое правительство.

«Пока президент обладает полномочиями только сформировать свою собственную администрацию и местные администрации. Других кадровых полномочий у него нет. Есть внеконституционные полномочия назначать и увольнять должностных лиц в регулирующих органах (к примеру, главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП))», — сказал Лавринович.

Он напомнил, что Зеленский сможет уволить министра обороны Степана Полторака, главу МИД Павла Климкина, генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака только при условии наличия поддержки в парламенте.

«Если они захотят добровольно уйти, тогда консенсус может заключаться в том, чтобы Рада это поддержала, поскольку Верховная Рада может и не поддержать желание уйти в отставку этих двух министров», — подытожил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая внефракционный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте Украины проект постановления «О дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного составлению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским». Депутат предлагает назначить дату инаугурации на 20 мая, поскольку 19 мая — День памяти жертв политических репрессий. Ранее внефракционный депутат Виктор Балога предложил провести инаугурацию 19 мая.

В апреле Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций. На встрече Зеленский предложил парламентариям провести церемонию инаугурации 19 мая. Депутаты предлагают провести церемонию 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридического права распустить Раду.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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