9 Мая в Грузии: Память хранят потомки

Тбилиси, , 19:03 — REGNUM 9 Мая в Грузии было традиционно скромным и непродолжительным, с традиционным сбором ветеранов и их потомков в тбилисском парке Ваке, который ранее именовался парком Победы и в котором стоит памятник Неизвестному солдату и горит Вечный огонь.

Так же, как и в прошлые годы, сюда, к памятнику, с раннего утра шли представители правительства, политики, общественные деятели и рядовые граждане, чтобы почтить память погибших в 1941—1945 годы соотечественников и воздать дань уважения оставшимся в живых ветеранам второй мировой войны. Великой Отечественной эту войну с первых дней обретения независимости в Грузии не именуют, а 9 Мая официально считается Днем победы над фашизмом.

Отношение к этой дате в Грузии двойственное. Одни считают, что День Победы могут праздновать лишь «предатели» своей страны, так как это «праздник страны-оккупанта — России». Для других 9 Мая было и остается Днем Великой Победы, завоеванной ценой собственной крови или крови и жизни своих предков. А посему точно так же традиционно в парке Ваке в этот день прошли две противоположные акции. Участники одной шли с плакатами, флагами Грузии и СССР и фотографиями погибших в годы Великой Отечественной войны героев из Грузии. Шли в основном молча и невзирая на свист, оскорбительные выкрики со стороны и порой унизительные вопросы дотошных журналистов грузинских телекомпаний. Это была акция «Бессмертный полк», которая все же состоялась в Тбилиси.

«Мы не обращаем внимания, пусть свистят и кричат. Мы чтим память наших предков. Сегодня День Великой Победы», — заявил на все вопросы один из участников акции.

Предвидя возможные эксцессы, МВД Грузии мобилизовало в парке Ваке усиленные отряды полиции, которые устроили кордон от входа в парк до могилы Неизвестного солдата и тем самым частично оградили участников акции «Бессмертный полк» от излишних оскорблений и нападок. Но без столкновения все же не обошлось, и как только участники праздничного памятного шествия покидали пределы полицейского кордона, они оказывались во власти и распоряжении участников контракции, организованной членами так называемого «антиоккупационного движения». Отметим, что полиция эти столкновения без реагирования не оставила и задержала 5 граждан. Один оказался участником акции «Бессмертный полк» и был задержан за использование «советской символики»: нес флаг бывшего СССР. Советская, так же, как и фашистская символика, в Грузии запрещена документом «Хартии свободы», и МВД специальным заявлением от 8 мая предупредило граждан о недопустимости использования подобной символики в ходе запланированных на 9 мая акций. Участник акции «Бессмертный полк» на этот раз отделался предупреждением. Полиция в административном порядке задержала еще 4 граждан, участников контракции, по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, но вскоре всех задержанных освободила под расписку.

Шумные акции и визиты политиков пришлись на первую половину дня, а после полудня парк Ваке постепенно опустел, и к могиле и памятнику Неизвестному солдату потянулись потомки погибших в годы войны героев. Те, кто традиционно, без лишнего шума и громких заявлений ежегодно приходит сюда, чтобы почтить память отцов и дедов, зажечь свечи на могиле Неизвестного солдата, возложить к ней цветы…

Русудан Квеладзе — дочь грузинского журналиста, корреспондента газеты «Заря Востока» Александра Квеладзе, погибшего 27 апреля 1945 году, в последние дни Великой Отечественной войны, похороненного в Польше, на воинском кладбище во Вроцлаве.

«Мы были на могиле отца. Он был образованнейшим человеком. Любил семью, родину. Ему было 39 лет. Его убили власовцы. Для меня это очень тяжелый день», — поделилась своими чувствами Русудан Квеладзе, которая каждый год 9 мая приходит к могиле Неизвестного солдата, поднимается по скользким плитам к постаменту памятника и зажигает свечу в память об отце и всех погибших.

А по ту сторону памятника к постаменту поднялась еще одна сверстница Русудан Квеладзе — Любовь Алексеевна Рябинина. И точно так же, бережно, зажгла у памятника несколько свечей, прикрыла их газетой от ветра, чтобы не погасли, и стояла, ждала, пока догорят. Любовь Рябинина каждый год приходит сюда почтить память отца, которого она даже не видела.

«Мой отец Рябинин Алексей Павлович родился 23 февраля 1911 года. Служил он в Кутаиси. С моей мамой он познакомился в Сухуми незадолго до начала войны. Он был тогда лейтенантом. Они с мамой были земляки, из Черкесска. 5 июня 1941 года моего отца с лагерями отправили в Белоруссию. Я родилась уже после этого. Папа так и не вернулся. Мама получила от него только одну открытку, где папа писал о передвижении в неизвестном направлении. Больше мы об отце ничего не знаем. Он считается без вести пропавшим. Но моя мама до последних дней надеялась, что папа жив, верила, что он может вернуться», — рассказала Любовь Рябинина.

Обе женщины пришли в парк не одни. Русудан Квеладзе сопровождал друг ее сына, а с Любовью Рябининой была ее внучка.

Ветеранов Великой Отечественной войны в Грузии осталось совсем немного, около 500 человек. Сегодня в парк Ваке смогли прийти лишь 60 из них. С каждым годом ряды ветеранов редеют, но память о них и о великой Победе, несмотря на усиленную пропаганду, антипропаганду и протесты, хранят потомки.