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Волкер: США не будут вести переговоры о правах украинского народа

Политика

«Только украинцы могут решить свое будущее»

Волкер: США не будут вести переговоры о правах украинского народа
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Курт Волкер

Вашингтон, 9 мая 2019, 18:36 — REGNUM  Переговоры о правах украинского народа США не планируют вести. Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на странице в соцсети Twitter.

«США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа, — написал Волкер. — Только украинцы могут решить свое будущее».

Спецпредставитель Госдепа США по Украине добавил, что жители Украины, которые хотят быть частью «евроатлантических структур», могут рассчитывать на полную поддержку США.

1 мая спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер венгерскому медиа Valasz Online сообщил, что жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу РФ ради урегулирования конфликта в Донбассе.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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