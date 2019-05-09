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Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины

Политика

«За самоотверженное служение Украинскому народу»

Киев, 9 мая 2019, 18:22 — REGNUM  Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

«За самоотверженное служение Украинскому народу… постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Грицаку Василию Сергеевичу», — говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».

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