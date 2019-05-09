Путин объяснил отмену воздушной части парада Победы в Москве

Москва, , 17:58 — REGNUM Парад в Москву, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был замечательный и прошел без всяких сбоев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

«Парад замечательный (в Москве), — сказал Путин. — Слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии».

При этом глава государства добавил, что погода в столице, к сожалению, не позволила пролететь авиации. По его словам, рисковать пилотам необходимости не было, потому что их безопасность и всех, кто находился на земле, гораздо важнее.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Москве из-за плохих метеоусловий была отменена авиационная часть парада. В ней должны были принять участие 74 самолета и вертолета.

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