У Зеленского раскритиковали кадровые назначения Порошенко

Киев, , 16:56 — REGNUM Уходящий президент Украины Петр Порошенко оставил своему преемнику «замечательные подарки» в виде кадровых назначений. Об этом 8 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил политконсультант победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, процесс передачи власти и ввода новой команды президента Зеленского в курс дел «мог бы идти более эффективно и другими темпами».

«Я не припомню, чтобы уходящий президент оставлял своему преемнику такие «замечательные подарки» в качестве назначений, которые происходят сегодня», — возмутился Разумков.

При этом он упрекнул Порошенко за то, что ушёл в оппозицию к Зеленскому и украинским гражданам, находясь в должности президента.

«Я сегодня не совсем понимаю, кто является главой государства, потому что с точки зрения закона — это Петр Алексеевич Порошенко. С точки зрения политической риторики наших государственных деятелей, у нас сегодня нет главы государства, потому что в ночь после выборов Петр Алексеевич сказал: «Я ухожу в оппозицию». Если он ушел в оппозицию, то видимо он ушел в оппозицию к себе и к украинскому народу. Не знаю зачем это было сделано. А Зеленский еще не стал президентом, потому что процедура инаугурации не проведена», — пояснил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд Украины. При этом он выразил надежду, что Зеленский не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Кроме того, в мае Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сказано в указе №187/2019, опубликованном на сайте президента. До этого Горковенко работал руководителем главного департамента информполитики администрации президента.