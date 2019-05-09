Таллин, Эстония, , 16:04 — REGNUM

Министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной народной партии этой страны Март Хельме заявил, что у Эстонии якобы есть нерешённые территориальные вопросы с Российской Федерацией. Об этом Хельме заявил сегодня, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за неё компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме.

При этом глава эстонского МВД подчеркнул, что Эстония готова ждать решения данного «вопроса» мирным путем в рамках международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», — подчеркнул Хельме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, набирающие в Эстонии популярность ультраправые партии пытаются соорудить территориальные претензии к Российской Федерации на основании Тартуского мирного договора от 1920 года. Этот договор был заключен между Эстонией, которая образовалась на осколках Российской империи и Советской Россией, которая вела борьбу против Белого движения. Неудачные действия Красной армии на эстонском направлении и необходимость сконцентрировать силы на фронтах против белогвардейцев заставили Советскую Россию заключить с Эстонией мирный договор, по которому Эстонии часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.

Затем Эстония добровольно вошла в состав Советского Союза в 1940 года. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны отторгнутые по Тартускому договору земли были возвращены в состав РСФРС. Ныне это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области.

Стоит отметить, что эстонские власти после развала Советского Союза не раз заявляли, что не имеют территориальных претензий к России. Однако ультраправые тогда не были популярны, как сейчас.

Российская позиция всегда была однозначной — Тартуский договор — это исторический документ, который не имеет реальной юридической силы.