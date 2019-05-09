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В Таллине отметили День Победы

Политика

В Нарве традиционные мероприятия не состоялись

В Таллине отметили День Победы
Liilia Moroz
Памятник павшим в Великой Отечественной войне («Бронзовый солдат»). Таллин

Таллин, 9 мая 2019, 15:54 — REGNUM  В Эстонии сегодня, 9 мая, прошло традиционное возложение цветов к памятнику советским воинам «Бронзовый солдат» на Военном кладбище в Таллине, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee

В эстонской столице ветераны собрались у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставили на Военное кладбище. Цветы к монументу также возложили депутат Европейского парламента Яна Тоом и посол России в Эстонии Александр Петров. Также вечером в Таллине будет организованное памятное шествие по направлению к Военному кладбищу.

О снятии запрета на проведение ежегодного шествия в эстонском городе Нарва от Петровской площади к братской могиле советских солдат организаторам не удалось договориться, в связи с чем оно не состоялось. Полиция объяснила запрет тем, что не было достаточно регулировщиков для обеспечения безопасности движения людей по маршруту, где есть несколько больших перекрестков.

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День Победы
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