Латвия отпраздновала 9 мая

Рига, , 15:46 — REGNUM Официально 9 мая в Латвии не является выходным праздничным днем. Несмотря на это сегодня во многих латвийских городах прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, сообщает новостной портал mixnews.lv

Ранним утром в Риге прошла церемония возложение цветов к Памятнику Освободителя, в которой приняло участие несколько сотен человек. На мероприятия присутствовали ветераны, которые получали поздравления от дети и всех желающих, которые дарили им цветы. Также участие в церемонии приняли политики, чрезвычайные послы иностранных государств, отстраненный мэр Риги Нил Ушаков и вице-мэр Риги Вадим Баранник. Затем на территории Парка Победы около мемориала прошел праздничный концерт, здесь же можно было пообедать на «полевой кухне» и сфотографироваться с военной техникой.

Вечером в Риге в 19:00 часов (совпадает с московским временем) пройдет минута молчания на главной площади в память о погибших в Великой отечественной воне. Традиционно празднование 9-ого мая завершиться пятнадцатиминутным салютом.

В латвийской столице и в городе Даугавпилсе прошла также акция «Бессмертный полк». Митинги, собрания, уличные шествия и возложения цветов к памятникам также проходят в городах Вентспилсе, Резекне, Липае, Елагве.

По информации латвийских СМИ, в целом на мероприятиях царит бесконфликтная и тёплая атмосфера. Как сообщает новостной порталdelfi.lv, муниципальная полиция пытается свести риск провокаций к нулю.

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