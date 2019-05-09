Лукашенко разъяснил, почему он не поехал в Москву на парад Победы

Минск, , 15:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему он не был в Москве сегодня, 9 мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление Лукашенко сделал журналистам сегодня после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в 2019 году Москва не приглашала никого из лидеров иностранных государств на парад по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Приглашения обычно рассылаются на юбилейные даты.

Лукашенко заявил, что никакой конспирологии в том, что он не поехал в Москву на парад Победы нет.

«Конспирологии — никакой, политики — никакой, поверьте», — сказал Лукашенко журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он напомнил, что в этом году в Москву никого не приглашали, а вот если бы приглашала то можно было бы говорить, что нкито не приехал.

«Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия. Если бы я не появился на них, ко мне появилась бы масса вопросов…, что сказали бы белорусы?» — сказал Лукашенко.