Зеленский предложил сделать из Дня Победы — «День Благодарения»

Киев, , 14:37 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 9 мая, он отправился на могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и призвал быть благодарными ветеранам каждый день. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов», — пишет Зеленский.

Избранный глава государства отметил, что ему очень жаль, что люди так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Зеленеский подчеркнул, что ветеранам нужно быть благодарными каждый день.

Он добавил, что 9 мая — «это наш День Благодарения».

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить», — пишет избранный президент.

Также он написал, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад Украины в победу — огромный. Зеленский призвал помнить, тех кто погиб, и чтить тех, кто ещё жив, так как их осталось очень мало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники пытаются переписать историю и представить дело так, как будто бандервцы не являются нацистскими прихвостнями, а якобы являются «борцами за свободу Украины». На самом деле бандеровцы воевали на стороне нацистов против Советского Союза и устраивали геноцид на оккупированных территориях.