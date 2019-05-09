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Александр Вучич поздравил граждан России с Днём Победы

Политика

Сегодня в России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Александр Вучич поздравил граждан России с Днём Победы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Александр Вучич

Белград, 9 мая 2019, 13:54 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич направил поздравления президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба президента Сербии.

«Поздравляю братский российский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием», — сказано в поздравлении Вучича.

Он подчеркнул, что для него является большой честью, что сербский народ наряду с с российским и другими народами «обеспечил лучшее будущее для следующих поколений своим героизмом во время Второй мировой войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Вучич в прошлом году был на Красной площади во время парада Победы по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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