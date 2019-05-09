Четверг, 9 Мая 2019 года
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В сети порявилось видео перехвата американского БПЛА

Политика

Скорее всего перехват был осуществлен российским самолетом

В сети порявилось видео перехвата американского БПЛА
Иллюстрация: Afspc.af.mil
Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Москва, 9 мая 2019, 13:34 — REGNUM  В сети интернет появилась видеозапись перехвата американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата. Видеозапись опубликована в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, как пилотируемый военный самолет, по всей видимости российских ВКС, приближается к летящему чуть выше американскому БПЛА. Съемки ведутся с довольно близкого расстояния, что позволяет детально рассмотреть американский БПЛА.

«Ку-ку, мой маленький», — сказано в коомментарии к видеозаписи.

Стоит отметить, что американский БПЛА MQ-9 Reaper (Жнец) является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом. Габариты его не так уж и малы. Размах крыльев — 20 метров, грузоподъемность — 1700 килограммов, максимальный вес — 4760 кг.

Данный БПЛА разрабатывался компанией General Atomics Aeronautical Systems. Максимальная скорость — 400 км/час, практический потолок — 13 тыс. метров, длительность полета без дозаправки — 24 часа.

https://www.instagram.com/p/BxMSxyjoV9f/

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