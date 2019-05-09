Додома, Танзания, , 13:55 — REGNUM

Правительство Танзании в рамках реализации целей в области устойчивого развития планирует отправить добровольный национальный обзор (VNR) на политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) ООН, который состоится в июле этого года в городе Нью-Йорк, США.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом сообщил заместитель генерального секретаря министерства финансов и планирования Адольф Ндунгуру на открытии заседания по обсуждению реализации целей в области устойчивого развития. По словам Ндунгуру, национальный обзор страны по мерам реализации целей в области устойчивого развития будет отправлен на форум.

Также заместитель генсекретаря отметил, что проводимое заседание, в котором приняли участие заинтересованные лица как из Танзании, так и из-за рубежа, представляет большую важность для развития страны и процветания всех граждан, поскольку на нем обсуждаются сведения о ходе реализации 17 целей в области устойчивого развития посредством проведения обзоров в области здравоохранения, образования и экономики.

Как сообщается, заседание представляет возможность всем заинтересованным сторонам обсудить национальный обзор страны по мерам реализации целей в области устойчивого развития и высказать свое мнение по его улучшению перед тем, как он будет отправлен в ООН.

Ндунгуру добавил, что Танзания активно реализует данные цели в соответствии с Программой устойчивого развития до 2030 года, предпринимая различные меры и уделяя приоритет вопросам разрешения проблем в области здравоохранения, образования и экономики.