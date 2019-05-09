Четверг, 9 Мая 2019 года
13:41:21 МСК

Зеленский: «Вклад украинцев в победу – огромный»

Политика

Зеленский заявил, что никто не имеет права приватизировать победу в Великой отечественной войне

Зеленский: «Вклад украинцев в победу – огромный»
Победители в Великой Отечественной войне

Киев, 9 мая 2019, 13:25 — REGNUM  Сегодня, 9 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к могиле своего деда Семена Ивановича Зеленского. Соответствующее фото он выложил на своей странице в Фейсбуке.

«Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день», — отметил Зеленский.

Он также назвал 9 мая Днём благодарности за то, что «бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое». Кроме того, Зеленский считает, что никто не имеет права приватизировать победу в Великой отечественной войне.

«Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить. Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев», — добавил Зеленский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить