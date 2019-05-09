Четверг, 9 Мая 2019 года
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Судан: стороны пришли к соглашению по вопросу организации системы власти

Политика

Военный совет Судана сообщил о достижении соглашения с оппозицией по вопросу организации системы власти

Судан: стороны пришли к соглашению по вопросу организации системы власти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Судан

Хартум, 9 мая 2019, 13:57 — REGNUM  Переходный военный совет в Судане объявил о том, что было достигнуто соглашение с союзом оппозиции по вопросу организации системы власти на время переходного периода.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом заявил представитель военного совета Шамс-Эддин Кабаши во время пресс-конференции, проходившей в столице Судана городе Хартум.

По его словам, военный совет дал письменный ответ касательно конституционного документа, предложенного группой протеста «Союз за свободу и преобразования».

Кабаши сообщил, что совет имеет определенные замечания в отношении некоторых положений документа, при этом отметив возможность достижения соглашения по ним.

Представитель военного совета также подчеркнул, что в документ не включены положения об источниках законодательства, продолжительности переходного периода и полномочий управляющего совета.

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Зарубежная хроника
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