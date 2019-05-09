Демонстранты обвинили военный совет Судана в затягивании передачи власти

Хартум, , 13:47 — REGNUM Лидеры демонстраций в Судане обвинили членов военного совета в затягивании процесса передачи власти гражданам и пригрозили начать в стране общенациональные акции протеста и бойкотировать деятельность правительства.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, один из лидеров протеста Халид Омар Юсеф сообщил журналистам, что демонстранты будут продолжать разбивать палаточные лагеря возле штаба вооруженных сил Судана и готовить очередную демонстрацию, направленную против деятельности военного совета страны.

По его словам, ответ суданских военных лидеров касательно предложений его группы демонстрантов лишает всяких надежд на положительный исход, добавив, что подход правительства может привести к опасным последствиям для страны.

Напомним, что переходный военный совет взял бразды правления в Судане 11 апреля этого года после свержения президента страны Омара аль-Башира, против которого по стране были организованы многочисленные демонстрации.

Лидеры акций протеста по-прежнему продолжают требовать передачи власти гражданам.