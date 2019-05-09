МИД Турции: зарубежная реакция на новые выборы не считается с решением суда

Анкара, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что решительно осуждает заявления, касающиеся решения Высшей избирательной комиссии Турции о проведении муниципальных выборов в Стамбуле заново. По его словам, эти заявления, будучи политически ангажированными, попирают право и не считаются с решением суда. Министр, в частности, сказал: «Заявление Конгресса местной и региональной администрации Совета Европы содержит грубейшие ошибки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу, после 3-его заседания турко-киргизской группы совместного стратегического планирования провел пресс-конференцию вместе со своим киргизским коллегой Чингизом Айдарбековым. Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил: «Принятое решение — это решение высшего компетентного суда, и Совет Европы признал компетенцию Высшей избирательной комиссии во время наблюдения за проведением выборов. Мы приглашали его представителей для наблюдения за проведением всех муниципальных выборов и продолжим это делать».Министр добавил: «От имени Партии справедливости и развития мы всегда с уважением исполняли все решения комиссии. Президент, председатель нашей партии, лично многократно говорил, что каким бы ни было решение по Стамбулу, его нужно уважать. Поэтому всем, кто в своих заявлениях выступает против судебного решения, нужно быть внимательнее. Прежде всего я хочу сказать, что лично решительно осуждаю тех, кто в своих заявлениях попирает право и не считается с решением суда. Без разницы, нравится нам оно или нет, мы должны уважать его».