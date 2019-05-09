Четверг, 9 Мая 2019 года
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МИД Турции: Франция должна пересмотреть позицию по курдским террористам

Политика

МИД Турции считает, что Франции необходимо пересмотреть свою позицию в сирийском вопросе

МИД Турции: Франция должна пересмотреть позицию по курдским террористам
Иллюстрация: Иван Шилов
Курды

Анкара, 9 мая 2019, 21:16 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «В сирийском вопросе Франция должна пересмотреть свою позицию относительно поддержки партии Демократический союз и Отрядов народной обороны, являющихся сирийским придатком террористической организации Рабочая партия Курдистана».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава турецкого внешнеполитического ведомства принял посла Франции в Турции Шарля Фрайса в официальной резиденции МИД, где провел с ним переговоры. После их завершения, Мевлют Чавушоглу сделал запись в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Его заявление гласит: «Мы придаем большое значение двусторонним отношениям с Францией. Мы получаем особое удовлетворение от развития наших торговых и экономических отношений. Однако в сирийском вопросе Франция должна пересмотреть свою позицию относительно поддержки партии Демократический союз и Отрядов народной обороны, являющихся сирийским придатком террористической организации Рабочая партия Курдистана».

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Зарубежная хроника
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