По всей Литве десятки тысяч людей отмечают День Победы

Вильнюс, , 13:06 — REGNUM По всей Литве сегодня, 9 мая, традиционно отмечается День Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Центральные мероприятия проходят у воинского мемориала павшим на Антакальнисском кладбище. С самого утра сюда приходят тысячи людей. Подходы к мемориалу в «людской пробке», автомобили, традиционно, припарковать невозможно даже за несколько кварталов. Многие жители в своих автомобилях на максимальной громкости включили песни военных лет.

Здесь же с утра прошло шествие Бессмертного полка, которое сопровождалось фронтовыми песнями с живым исполнением. Люди приходят не только с цветами, многие — с Георгиевскими лентами, которые в Литве пока тщетно пытаются запретить.

Такие же мероприятия сегодня проходят по всей Литве — в Клайпеде, Каунасе, Шяуляй, Висагинасе и других городах.

Литовские СМИ традиционно не просто игнорируют массовость празднования, но и публикуют оскорбительные материалы. Так, литовский портал Delfi главной утренней новостью опубликовал статью с заголовком, что День Победы «праздник нацистских коллаборантов» — традиционный подход литовских СМИ, которые восхваляют «национальных героев», которые, например, массово уничтожали в Литве евреев ещё до прихода фашистов в Литве, потом спасались от Советской власти в лесах, а сегодня литовская пропаганда преподносит их как «партизан». Для части общества такие посылы срабатывают — сегодня на подъездах к мемориалу некоторые жители вывесили флаги НАТО, ЕС или США из своих окон.

Празднующие на это не обращают никакого внимания.