Индия переизбрана наблюдателем в Арктическом совете

Нью-Дели, , 13:26 — REGNUM Индия продолжит участие в деятельности Арктического совета в качестве наблюдателя. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление заместителя главы министерства землеведения Индии Мадхавана Радживана.

Индия впервые получила статус наблюдателя в Арктическом совете в 2013 году. По словам Мадхавана Радживана, Индия принимает активное участие в работе организации, в том числе в научных исследований в Арктике. Страна располагает исследовательской базой в Норвегии, на которой индийские ученые ведут работу по изучению арктических регионов совместно со своими зарубежными коллегами, в частности из России и Канады. Замглавы министерства землеведения Индии подчеркнул, что Индия намерена расширить свое участие в работе Арктического совета.

Международный форум Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В состав Арктического совета входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США Финляндия и Швеция. Еще 13 стран и ряд международных организаций имеют статус наблюдателя.