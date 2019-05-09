В Пакистане приватизируют крупнейший сталелитейный завод страны

Исламабад, , 13:51 — REGNUM 8 мая правительство Пакистана приняло решение приватизировать крупнейший в стране сталелитейный завод, расположенный в городе Карачи (провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, решение о приватизации было принято в ходе заседания Экономического координационного комитета под председательством советника премьер-министра по финансам Абдула Хафиза Шейха, который временно возглавляет экономический блок правительства. Правительство решило пересмотреть планы бывшего министра финансов Асада Умара не приватизировать государственную компанию «Пакистанский сталелитейный завод» после отчета министерства промышленности и производства. Приватизация крупного и убыточного предприятия, как считают в правительстве, сделает завод в Карачи более продуктивным.

Напомним, что сталелитейный завод в Карачи был основан в 1973 году и должен был стать важной составляющей тяжелой промышленности Пакистана. В сооружении завода финансовую и техническую помощь Пакистану оказал СССР.