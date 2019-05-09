Четверг, 9 Мая 2019 года
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Иран готов присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору

Политика

Иран интересуют в первую очередь энергетические проекты

Исламабад, 9 мая 2019, 13:35 — REGNUM  8 мая посол Ирана в Пакистане Мехди Хонардост провел переговоры со специальным помощником премьер-министра Пакистана по нефти Надимом Бабаром.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, посол сообщил пакистанской стороне о готовности Тегерана присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору. Мехди Хонардост заявил, что «Коридор — это прорывной проект для всего региона», и Иран может принять в нем участие. Посол подчеркнул, что Иран в первую очередь интересуют энергетические проекты, такие как совместная разведка и освоение шельфовых запасов нефти и газа. Ранее премьер-министр Пакистана потребовал у своего внешнеполитического ведомства интенсифицировать переговоры по строительству газопровода с Ираном.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор — это инфраструктурный проект, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». Коридор соединяет Синьцзян-Уйгуйрский автономный округ КНР с глубоководным портом Гвадар на пакистанском побережье Аравийского моря.

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Зарубежная хроника
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