Пушков: Порошенко боится «Бессмертного полка»

Москва, , 11:38 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко, который назвал участников акции «Бессмертный полк» — «ряжеными». Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Порошенко, который ранее открыто называл себя «циничным бандерой», заявил, что победа над нацизмом — это ещё не повод «водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру». Также Порошенко уверен, что за пять лет его президентства на Украине появился «свой ритуал празднования Дня победы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественная акция «Бессмертный полк» проводится во многих городах мира 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это шествие, в котором люди несут фотографии своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что колонны «Бессмертного полка» вышли сегодня на улицы Киева.

По мнению Пушкова, Порошенко своим высказыванием вновь продемонстрировал, что его цинизм не имеет границ.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что уходящий президент Украины попросту бессилен против «Бессмертного полка». Украинский народ уже сделал свой выбор и тем самым вынес «вердикт» Порошенко.