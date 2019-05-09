Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Ленинградской области

Тихвин, Ленинградская область, , 11:37 — REGNUM Шествия всероссийской акции «Бессмертный полк» проходят в День Победы во многих городах Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко примет участие в шествии в Тихвине, которое начнется в 12:00 мск по маршруту: площадь Мерецкова — ул. Карла Маркса — площадь Свободы.

В эти минуты на площади Мерецкова в Тихвине проходит торжественный митинг «Есть память без забвенья! Есть слава — без конца!». После завершения шествия состоится церемония возложения цветов к памятнику «Звезда Славы».

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области началась в 9 утра шествием в Выборге и продолжилась такими же шествиями во Всеволожске, Волосово, Пикалево, Киришах, Бокситогорске, Приозерске, Сосновом Бору, Кингисеппе, Лодейном Поле, Сланцах, Луге, Подпорожье, Волхове, Тосно, Кудрово поселке Синявино и деревне Гостилицы. Последним к эстафете «Бессмертного полка» в 15:00 ­присоединится город Гатчина.

«Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, остаётся для каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он вдохновляет нас на труд, придаёт силы, объединяет в желании сберечь и преумножить всё то, что отстояли, сумели возродить и оставили нам наши отцы, деды и прадеды», — заявил в своем обращении к землякам губернатор Ленобласти.

«Правительство Ленинградской области считает для себя важнейшим, первостепенным делом заботу о ветеранах. И мы сделаем всё, чтобы ваша жизнь была достойной и счастливой», — добавил губернатор.