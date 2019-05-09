Бишкек, , 11:24 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Поздравляю вас с праздником стойкости духа, патриотизма и единства народа — с Днем Победы в Великой Отечественной войне», — заявил киргизстанский лидер.

По словам президента, «9 Мая — это день общей гордости и радости со слезами на глазах, который имеет особое значение для братских народов Советского Союза, которые все как один, плечом к плечу встали на защиту своего Отечества».

"Человеческие жертвы, неизмеримые лишения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом. Победу приближал неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза. Наши отцы и деды, ценой собственной жизни подарили нам возможность жить свободными и независимыми», — подчеркнул он.

Жээнбеков акцентировал внимание на том, что «советский народ одержал полную и блистательную победу над самым сильным и беспощадным врагом».

"Весь ужас той войны остался в прошлом. Но память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно. Память о погибших жива, и продолжает жить среди нас. Пример отцов и дедов обязывает нас к новым свершениям, достижению новых высот во благо Отчизны», — сказал он.

Глава государства отметил значительность вклада Киргизской ССР, внесенного во имя Победы. Республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещами, оборонную промышленность — важнейшим стратегическим сырьем, Фрунзенское пехотное училище готовило офицерские кадры для Красной Армии, медики выхаживали бойцов после ранений.

«Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» стал лозунгом единения народа и великих трудовых свершений. На фронтах в едином ряду защитников Родины героически сражались наши земляки. Они покрыли себя неувядаемой славой. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись священной Отечественной войны», — подчеркнул он.

Киргизстанский лидер напомнил соотечественникам о подвиге погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и призвал склонить свои головы перед их бессмертной памятью.

«Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле. Тех, кого так и не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Вечная слава беззаветно любившим свою Родину и отдавшим за нее жизнь!», — подытожил Сооронбай Жээнбеков.