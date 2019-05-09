Клинцевич: Порошенко выступил с прощальной гастролью

Москва, , 11:23 — REGNUM В Совфеде осудили позицию действующего президента Украины Петра Порошенко относительно «Бессмертного полка», передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции «Бессмертный полк» «ряжеными».

"Оскорбительные для миллионов людей по всему миру — живых и павших — заявления пока еще действующего президента Украины о «Бессмертном полке» — его прощальная гастроль, в которой ему удалось сполна выразить свою суть как одного из самых скандальных и деструктивных политиков в истории Европы новейшего времени», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Но очень скоро деятельность Петра Порошенко будут вспоминать, в том числе и на Украине, как дурной сон, уверен парламентарий.

А если его имя опять и начнет мелькать в сообщениях информационных агентств, то только под рубрикой: из зала суда, заключил сенатор.