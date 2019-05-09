Два гражданина РФ признаны виновными в попытке госпереорота в Черногории

Подгорица, , 11:04 — REGNUM В Черногории высший суд республики признал виновными в попытке государственного переворота в стране двух граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает черногорское национальное телевидение.

Виновными в попытке государственного переворота в Черногории признаны российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Также виновными признаны остальные 12 обвиняемых по этому делу.

Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов — 12.

«Эдуард Шишмаков и Владимир Попов отдавая себе отчет, … зная о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО», — заявила судья Сузана Мугоша. читая приговор.

Судья подчеркнула, что именно граждане России якобы были инициаторами и организаторами попытки госпереворота и якобы снабжали остальных осужденных через свидетеля обвинения Александра Синджелича деньгами и инструкциями.