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Путин назвал фашизм «обнаглевшей силой»

Политика

День Победы

Путин назвал фашизм «обнаглевшей силой»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 9 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил жителей России с 74-летием Победы в Великой Отечественной войне во время торжественной речи на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер страны подчеркнул особую роль советского народа в освобождении мира от натиска фашистских захватчиков. Президент России почтил память всех ветеранов боевых действий, выразив скорбь в отношении тех, кого уже нет в живых.

«На особом месте стоит победа над фашизмом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Но не вышло покорить Советский Союз», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Россия и дальше будет укреплять свою военную мощь, чтобы в любой момент быть готовой дать отпор врагу. Президент призвал собравшихся почтить память предков минутой молчания.

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