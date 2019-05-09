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Владимир Путин назвал святым долгом защиту памяти о Победе

Политика

День Победы в Великой Отечественной войне

Владимир Путин назвал святым долгом защиту памяти о Победе
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин перед началом парада Победы

Москва, 9 мая 2019, 10:42 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин осудил политику ряда стран, которые не защищают память об истинных героях Великой Отечественной войны, и назвал защиту памяти святым долгом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая.

«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — указал Путин в ходе выступления на Красной площади.

Президент назвал День Победы «днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм».

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День Победы
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