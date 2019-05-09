Министр обороны Украины поздравил граждан страны с победой над нацизмом

Киев, , 10:42 — REGNUM «Должно пройти много времени, чтобы украинцы поняли, как называть и трактовать события 1941−1945 гг». Об этом 9 мая в Киеве заявил министр оборон Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос, когда украинцы перестанут называть Вторую мировую войну Великой Отечественной войной.

«Должно пройти очень много времени, чтобы люди поняли, что это было», — сказал Полторак.

«Украинцы одержали победу над нацизмом, но, к сожалению, на нашей земле не завершилась война. В 2014 году она опять началась, оккупант пришел с другой сторон, он — наш сосед. Сегодня война еще продолжается», — добавил Полторак.

Он поздравил с Днем Победы ветеранов Второй мировой и украинцев, которые сегодня защищают «независимость Украины на Донбассе».

«Сегодня я поздравляю как ветеранов, которые воевали в 1941−45 гг., так и парней, которые сегодня находятся на фронте, рискуют своими жизнями, защищая нашу землю», — подытожил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата (парк Вечной Славы). В официальных мероприятиях приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Полторак, митрополит Православной церкви Украины Епифаний, ветераны Красной Армии и жители столицы. Шествие сопровождала музыка украинской песни «Степом, степом…».