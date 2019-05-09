Украина уравняла всех ветеранов Второй мировой войны

Киев, , 10:37 — REGNUM В последние годы на Украине завершился процесс уравнивания всех ветеранов Второй мировой войн (ветеранов Красной Армии и бойцов Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

«Меня радует, что во времена президента Виктора Ющенко мы начали тот процесс, когда уравнивали всех ветеранов, которые принимали участие во Второй мировой войне. Этот процесс завершен в последние годы», — сказала Ставнийчук.

Она выразила надежду на то, что в Киеве будет создан пантеон славы всех украинских героев.

«Я мечтаю о том, что в столице нашего государства будет пантеон славы, где каждому герою украинской истории будет отведено свое отдельно место. И на 9 мая будут идти те, кто считает нужным принести цветы к огню славы (Вечному огню), а на другие праздники будут идти к другой части пантеона и выражать своё уважение. Нам нужно научиться толерантности, в том числе политической и идеологической», — добавила Ставнийчук.

«Сегодня у нас страна в размонтированном состоянии. Это единство можно обеспечить только одной возможностью — меньше говорить, больше выражать уважение всем людям, которые являются гражданами Украины… Не было бы примирения, если не было бы победы. Сегодня для Украины важно понимать, что есть еще поколение, которые помнят войну: дети войны, немного ветеранов Второй мировой. Нам нужно с большим уважением отнестись к тому поколению, которое уходит. Не нужно стыдиться называть день 9 мая Днем Победы. Не было бы примирения, если бы не было тяжелой, изнурительной победы», — пояснила Ставнийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 мая, Украина отмечает День Победы. В стране официальный выходной. Традиционно в этот день во всех населенных пунктах Украины проходят чествования ветеранов и праздничные мероприятия (концерт, возложение цветов к памятникам Второй мировой войны).

Напомним, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8519 о предоставлении ветеранам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) статуса участников боевых действий. Документ «О внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» возвращен в парламент 22 декабря с подписью Порошенко. В декабре парламент Украины принял закон, который позволят получить статус участников боевых действий людям, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других.