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Предотвращенные теракты: очередная тема на злобу дня в Грузии

Политика

Главное «действующее лицо» остается на свободе, оппозиция затревожилась

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Предотвращенные теракты: очередная тема на злобу дня в Грузии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Грузия

Андро Малкин, 9 мая 2019, 16:38 — REGNUM  

Относительное спокойствие политической жизни Грузии в начале мая прервала чрезвычайная информация Службы госбезопасности Грузии, сообщившей о предотвращении очередного теракта или серии терактов, которые, по ее оперативным сведениям, готовил отец погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили — Малхаз Мачаликашвили. Тот самый, который поддержал отца убитого на улице Хорава в Тбилиси школьника Давида СаралидзеЗазу Саралидзе и вместе с ним уже много месяцев проводит акцию отцов убитых детей у здания грузинского парламента.

Оба факта произошли в 2017 году, с перерывом в несколько недель: спецоперация в Панкисском ущелье была проведена в конце декабря, а драка школьников случилась в начале декабря. Первым с требованием наказания реальных убийц его сына и их покровителей в органах следствия и прокуратуры выступил Заза Саралидзе. Малхаз Мачаликашвили почти с первых дней протестных акций поддержал его и присоединил к требованиям Саралидзе свои требования.

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Панкисскоt ущелье
Aleksey Muhranoff
Панкисскоt ущелье

До сих пор все акции и митинги, если не считать отдельных инцидентов и нескольких фактов столкновений с полицией, проходили относительно спокойно и без особых признаков подготовки каких-либо противозаконных и антигосударственных действий. Все выступления Саралидзе и Мачаликашвили безоговорочно поддерживали часть грузинской общественности и основной оппозиционный спектр. Но последнее сообщение Службы госбезопасности вдруг резко изменило отношение бывших сторонников к одному из «героев уличных акций», кистинцу (так в Грузии называют проживающих в Панкисском ущелье чеченцев) Малхазу Мачаликашвили, в адрес которого посыпались обвинительные и осуждающие заявления.

Что же случилось и что готовил Мачаликашвили? По оперативной информации Службы госбезопасности, в планы Малхаза Мачаликашвили входила организация терактов с целью ликвидации нескольких лиц. Одной из главных мишеней этих терактов должен был стать бывший первый заместитель начальника Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили. Именно его Малхаз Мачаликашвили обвиняет в убийстве своего 19-летнего сына.

«Служба государственной безопасности в рамках мероприятий с целью предотвращения террористических угроз для населения выявила намерение Малхаза Мачаликашвили совершить убийство нескольких лиц путем организации террористических актов. Хотим сообщить обществу, что это тяжелейшее преступление было предотвращено в результате усилий Службы госбезопасности», — заявила на специальном брифинге руководитель службы по взаимоотношениям с общественностью и СМИ СГБ. Она же раскрыла журналистам и некоторые детали этого дела.

Оказалось, что о преступных намерениях Мачаликашвили СГБ стало известно еще год назад, когда тот прямо заявил об этом на акции протеста у здания парламента Грузии.

«Доводим до сведения общества, что основанием для начала расследования стало публичное, содержащее угрозы заявление Малхаза Мачаликашвили, сделанное им на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 31 мая 2018 года, согласно которому он и находящиеся вместе с ним лица, которые, по заявлению Малхаза Мачаликашвили, дали клятву, были готовы проникнуть в здание Службы госбезопасности Грузии и взорвать себя», — сообщили детали в пресс-службе СГБ.

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Грузинская полиция
jb
Грузинская полиция

Уголовное дело в связи с этим угрожающим заявлением Мачаликашвили было возбуждено на следующий же день, 1 июня, а в настоящее время ведется расследование по фактам подготовки террористических актов и незаконных закупки-хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Узнав о преступных планах Мачаликашвили, СГБ предприняла ряд тайных следственных действий, в частности, начала прослушивание его телефонных разговоров и тайные аудио‑ и видеозаписи и съемки.

На пресс-конференции журналистам был представлен отрывок телефонного разговора Малхаза Мачаликашвили со своим племянником Морисом Мачаликашвили, в котором речь шла о подготовке покушения на жизнь Иосифа Гогашвили. Прямо в беседе речь о самом убийстве не идет, но Малхаз Мачаликашвили наставляет племянника, как тот должен действовать, как должен выследить маршрут движения Иосифа Гогашвили, адрес его места жительства, как, когда и с кем должен поехать в родное селение Иосифа Гогашвили, найти кладбище, где похоронен отец бывшего замначальника СГБ, изучить местонахождение могилы, сделать снимки…

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Телефонный разговор
Грук Андрей © ИА Красная Весна
Телефонный разговор

По сведениям СГБ, на основании информации, раздобытой на месте Морисом Мачаликашвили, Малхаз Мачаликашвили должен был спланировать остальные действия.

При этом планировавший убийство и теракты Малхаз Мачаликашвили в течение всего года продолжал оставаться на свободе, вел активную политическую жизнь и участвовал во всех акциях протеста против нынешних властей. Несмотря на прозвучавшую в его публичных заявлениях угрозу, запланированные теракты в течение года он так и не осуществил…

Сам Малхаз Мачаликашвили считает, что СГБ предъявляет ему абсурдные обвинения, которые нацелены на его дискредитацию и пробуждение у общества агрессии в его адрес. Как заявил обвиненный в попытке организации терактов Мачаликашвили, правительство таким путем стремится загасить протестные акции, которые почти целый год продолжаются у здания парламента, но осуществить свой замысел не сможет. По мнению Малхаза Мачаликашвили, даже если его арестуют, осудят и лишат свободы, протест подхватят другие люди и он примет более масштабные формы.

«Служба госбезопасности допустила очень большую ошибку. Это не первая ее ошибка. После брифинга в СГБ народ выразил протест, поддержка в мой адрес еще больше усилилась, и я это чувствую. Люди приходят сюда, пишут мне», — заявил Малхаз Мачаликашвили.

Несмотря на то, что СГБ два дня подряд вызывает его на допрос, являться в следственные органы Мачаликашвили не спешит. Причиной называет отсутствие времени у адвоката семьи Мачаликашвили — Мариам Кублашвили, у которой на часы допроса ее подзащитного назначены судебные процессы. В СГБ обвиняемый в подготовке терактов Мачаликашвили, по его же словам, явится вместе с адвокатом, когда тот освободится.

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Допрос
Paul Kehrer
Допрос

Неожиданной оказалась реакция на сообщение СГБ оппозиции, представители которой до сих пор однозначно поддерживали Малхаза Мачаликашвили и ставили вопрос создания в парламенте временной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Темирлана Мачаликашвили. Лидеры оппозиции призывают СГБ доказать действительность опубликованных аудиозаписей, а правительство — не медлить и принять срочные меры для предотвращения угрозы.

«Если то, что мы услышали, правда, то это очень тяжелое дело. Государство должно действовать. Если государство уверенно заявляет, что мы имеем дело с терроризмом, как можно, чтобы этот человек оставался на свободе, свободно передвигался?! Если говорят об угрозе терроризма, почему до сих пор не приняли никаких мер?» — недоуменно заявила журналистам член фракции «Европейская Грузия», депутат парламента Елена Хоштария.

Тем не менее какой-либо связи между делом о гибели Темирлана Мачаликашвили и «террористическими намерениями» его отца она не видит и по-прежнему считает целесообразным создание в парламенте комиссии по расследованию обстоятельств спецоперации, в ходе которой в декабре 2017 года был убит сын ныне обвиняемого в терроризме Малхаза Мачаликашвили.

«Если бы следственная комиссия была создана, это было бы средством для давления на следственные органы, чтобы те дали ответ на существующие у общества вопросы. Правительство думает, что сумеет перекрыть аудиозаписями дело Темирлана Мачаликашвили. Эти две темы между собой никак не связаны», — заявила в своих комментариях журналистам Елена Хоштария.

Отметим, что аналогичным образом отреагировали на эту новость и представители «Единого национального движения», остающиеся твердыми соратниками экс-президента Михаила Саакашвили. Они также считают, что если обнародованные СГБ аудиозаписи действительны, то правоохранительным и следственным органам необходимо перейти к соответствующим действиям.

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Саакашвили Михаил
Саакашвили Михаил

Вообще терроризм, угроза терроризма и раскрытие терактов всегда были «излюбленным коньком» всех грузинских властей. Эдуард Шеварднадзе лично становился «мишенью» для террористов, Михаил Саакашвили и подопечные ему спецслужбы выявляли и наказывали «террористов, засылаемых в Грузию российскими спецслужбами с оккупированных территорий». В памяти у населения еще живы кадры из Лапанкурской спецоперации, серии терактов и попыток терактов у различных учреждений, в том числе у посольства США. Не отстает от предшественников и нынешняя власть.

На ее счету уже несколько подобных «успешных операций» по предотвращению терактов и ликвидации террористов. Самой громкой и масштабной оказалась спецоперация на улице Габриэля Салоса в Тбилиси, в результате которой, по информации МВД, была ликвидирована группировка Ахмеда Чатаева. А Темирлан Мачаликашвили погиб в результате последовавших за этой спецоперацией менее масштабных оперативных действий по выявлению и пресечению деятельности мелких групп, так или иначе связанных с группировкой Чатаева.

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Антитеррор
U.S. Navy
Антитеррор

Согласно официальной информации, во время спецоперации в селении Дуиси Темирлан Мачаликашвили пытался оказать сопротивление вошедшим в его дом с проверкой спецназовцам и бросить в них ручную гранату. Спецназовцы отреагировали на действия «пособника Ахмета Чатаева», выстрелив ему прямо в голову. Тяжело раненый Темирлан Мачаликашвили скончался в больнице спустя почти две недели после этой спецоперации. Родные погибшего юноши все обвинения в его связях с Чатаевым категорически отрицают и утверждают, что никакого оружия, тем более ручной гранаты у Темирлана Мачаликашвили не было. Как заявляют родители погибшего, спецназовцы ворвались в дом, когда тот спал. Он проснулся, пошел навстречу солдатам с мобильным телефоном в руке, который спецназовцы и приняли за гранату.

Так или иначе, но в деле Темирлана Мачаликашвили до сих пор остается много вопросов. Немало неясных моментов и в нынешнем деле — деле Малхаза Мачаликашвили. Главный вопрос, на который СГБ пока не дала ответа, сформулировала оппозиция: если обвиняемый в терроризме действительно планировал убийство нескольких лиц, почему всё это время он оставался на свободе? Сам Малхаз Мачаликашвили не исключает, что его могут арестовать сразу же после допроса. Именно поэтому явиться в СГБ он намерен вместе с адвокатом.

regnum author Андро Малкин
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Политическая жизнь Грузии
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