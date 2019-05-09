Предотвращенные теракты: очередная тема на злобу дня в Грузии

Андро Малкин, , 16:38 — REGNUM

Относительное спокойствие политической жизни Грузии в начале мая прервала чрезвычайная информация Службы госбезопасности Грузии, сообщившей о предотвращении очередного теракта или серии терактов, которые, по ее оперативным сведениям, готовил отец погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили — Малхаз Мачаликашвили. Тот самый, который поддержал отца убитого на улице Хорава в Тбилиси школьника Давида Саралидзе — Зазу Саралидзе и вместе с ним уже много месяцев проводит акцию отцов убитых детей у здания грузинского парламента.

Оба факта произошли в 2017 году, с перерывом в несколько недель: спецоперация в Панкисском ущелье была проведена в конце декабря, а драка школьников случилась в начале декабря. Первым с требованием наказания реальных убийц его сына и их покровителей в органах следствия и прокуратуры выступил Заза Саралидзе. Малхаз Мачаликашвили почти с первых дней протестных акций поддержал его и присоединил к требованиям Саралидзе свои требования.

До сих пор все акции и митинги, если не считать отдельных инцидентов и нескольких фактов столкновений с полицией, проходили относительно спокойно и без особых признаков подготовки каких-либо противозаконных и антигосударственных действий. Все выступления Саралидзе и Мачаликашвили безоговорочно поддерживали часть грузинской общественности и основной оппозиционный спектр. Но последнее сообщение Службы госбезопасности вдруг резко изменило отношение бывших сторонников к одному из «героев уличных акций», кистинцу (так в Грузии называют проживающих в Панкисском ущелье чеченцев) Малхазу Мачаликашвили, в адрес которого посыпались обвинительные и осуждающие заявления.

Что же случилось и что готовил Мачаликашвили? По оперативной информации Службы госбезопасности, в планы Малхаза Мачаликашвили входила организация терактов с целью ликвидации нескольких лиц. Одной из главных мишеней этих терактов должен был стать бывший первый заместитель начальника Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили. Именно его Малхаз Мачаликашвили обвиняет в убийстве своего 19-летнего сына.

«Служба государственной безопасности в рамках мероприятий с целью предотвращения террористических угроз для населения выявила намерение Малхаза Мачаликашвили совершить убийство нескольких лиц путем организации террористических актов. Хотим сообщить обществу, что это тяжелейшее преступление было предотвращено в результате усилий Службы госбезопасности», — заявила на специальном брифинге руководитель службы по взаимоотношениям с общественностью и СМИ СГБ. Она же раскрыла журналистам и некоторые детали этого дела.

Оказалось, что о преступных намерениях Мачаликашвили СГБ стало известно еще год назад, когда тот прямо заявил об этом на акции протеста у здания парламента Грузии.

«Доводим до сведения общества, что основанием для начала расследования стало публичное, содержащее угрозы заявление Малхаза Мачаликашвили, сделанное им на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 31 мая 2018 года, согласно которому он и находящиеся вместе с ним лица, которые, по заявлению Малхаза Мачаликашвили, дали клятву, были готовы проникнуть в здание Службы госбезопасности Грузии и взорвать себя», — сообщили детали в пресс-службе СГБ.

Уголовное дело в связи с этим угрожающим заявлением Мачаликашвили было возбуждено на следующий же день, 1 июня, а в настоящее время ведется расследование по фактам подготовки террористических актов и незаконных закупки-хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Узнав о преступных планах Мачаликашвили, СГБ предприняла ряд тайных следственных действий, в частности, начала прослушивание его телефонных разговоров и тайные аудио‑ и видеозаписи и съемки.

На пресс-конференции журналистам был представлен отрывок телефонного разговора Малхаза Мачаликашвили со своим племянником Морисом Мачаликашвили, в котором речь шла о подготовке покушения на жизнь Иосифа Гогашвили. Прямо в беседе речь о самом убийстве не идет, но Малхаз Мачаликашвили наставляет племянника, как тот должен действовать, как должен выследить маршрут движения Иосифа Гогашвили, адрес его места жительства, как, когда и с кем должен поехать в родное селение Иосифа Гогашвили, найти кладбище, где похоронен отец бывшего замначальника СГБ, изучить местонахождение могилы, сделать снимки…

По сведениям СГБ, на основании информации, раздобытой на месте Морисом Мачаликашвили, Малхаз Мачаликашвили должен был спланировать остальные действия.

При этом планировавший убийство и теракты Малхаз Мачаликашвили в течение всего года продолжал оставаться на свободе, вел активную политическую жизнь и участвовал во всех акциях протеста против нынешних властей. Несмотря на прозвучавшую в его публичных заявлениях угрозу, запланированные теракты в течение года он так и не осуществил…

Сам Малхаз Мачаликашвили считает, что СГБ предъявляет ему абсурдные обвинения, которые нацелены на его дискредитацию и пробуждение у общества агрессии в его адрес. Как заявил обвиненный в попытке организации терактов Мачаликашвили, правительство таким путем стремится загасить протестные акции, которые почти целый год продолжаются у здания парламента, но осуществить свой замысел не сможет. По мнению Малхаза Мачаликашвили, даже если его арестуют, осудят и лишат свободы, протест подхватят другие люди и он примет более масштабные формы.

«Служба госбезопасности допустила очень большую ошибку. Это не первая ее ошибка. После брифинга в СГБ народ выразил протест, поддержка в мой адрес еще больше усилилась, и я это чувствую. Люди приходят сюда, пишут мне», — заявил Малхаз Мачаликашвили.

Несмотря на то, что СГБ два дня подряд вызывает его на допрос, являться в следственные органы Мачаликашвили не спешит. Причиной называет отсутствие времени у адвоката семьи Мачаликашвили — Мариам Кублашвили, у которой на часы допроса ее подзащитного назначены судебные процессы. В СГБ обвиняемый в подготовке терактов Мачаликашвили, по его же словам, явится вместе с адвокатом, когда тот освободится.

Неожиданной оказалась реакция на сообщение СГБ оппозиции, представители которой до сих пор однозначно поддерживали Малхаза Мачаликашвили и ставили вопрос создания в парламенте временной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Темирлана Мачаликашвили. Лидеры оппозиции призывают СГБ доказать действительность опубликованных аудиозаписей, а правительство — не медлить и принять срочные меры для предотвращения угрозы.

«Если то, что мы услышали, правда, то это очень тяжелое дело. Государство должно действовать. Если государство уверенно заявляет, что мы имеем дело с терроризмом, как можно, чтобы этот человек оставался на свободе, свободно передвигался?! Если говорят об угрозе терроризма, почему до сих пор не приняли никаких мер?» — недоуменно заявила журналистам член фракции «Европейская Грузия», депутат парламента Елена Хоштария.

Тем не менее какой-либо связи между делом о гибели Темирлана Мачаликашвили и «террористическими намерениями» его отца она не видит и по-прежнему считает целесообразным создание в парламенте комиссии по расследованию обстоятельств спецоперации, в ходе которой в декабре 2017 года был убит сын ныне обвиняемого в терроризме Малхаза Мачаликашвили.

«Если бы следственная комиссия была создана, это было бы средством для давления на следственные органы, чтобы те дали ответ на существующие у общества вопросы. Правительство думает, что сумеет перекрыть аудиозаписями дело Темирлана Мачаликашвили. Эти две темы между собой никак не связаны», — заявила в своих комментариях журналистам Елена Хоштария.

Отметим, что аналогичным образом отреагировали на эту новость и представители «Единого национального движения», остающиеся твердыми соратниками экс-президента Михаила Саакашвили. Они также считают, что если обнародованные СГБ аудиозаписи действительны, то правоохранительным и следственным органам необходимо перейти к соответствующим действиям.

Вообще терроризм, угроза терроризма и раскрытие терактов всегда были «излюбленным коньком» всех грузинских властей. Эдуард Шеварднадзе лично становился «мишенью» для террористов, Михаил Саакашвили и подопечные ему спецслужбы выявляли и наказывали «террористов, засылаемых в Грузию российскими спецслужбами с оккупированных территорий». В памяти у населения еще живы кадры из Лапанкурской спецоперации, серии терактов и попыток терактов у различных учреждений, в том числе у посольства США. Не отстает от предшественников и нынешняя власть.

На ее счету уже несколько подобных «успешных операций» по предотвращению терактов и ликвидации террористов. Самой громкой и масштабной оказалась спецоперация на улице Габриэля Салоса в Тбилиси, в результате которой, по информации МВД, была ликвидирована группировка Ахмеда Чатаева. А Темирлан Мачаликашвили погиб в результате последовавших за этой спецоперацией менее масштабных оперативных действий по выявлению и пресечению деятельности мелких групп, так или иначе связанных с группировкой Чатаева.

Согласно официальной информации, во время спецоперации в селении Дуиси Темирлан Мачаликашвили пытался оказать сопротивление вошедшим в его дом с проверкой спецназовцам и бросить в них ручную гранату. Спецназовцы отреагировали на действия «пособника Ахмета Чатаева», выстрелив ему прямо в голову. Тяжело раненый Темирлан Мачаликашвили скончался в больнице спустя почти две недели после этой спецоперации. Родные погибшего юноши все обвинения в его связях с Чатаевым категорически отрицают и утверждают, что никакого оружия, тем более ручной гранаты у Темирлана Мачаликашвили не было. Как заявляют родители погибшего, спецназовцы ворвались в дом, когда тот спал. Он проснулся, пошел навстречу солдатам с мобильным телефоном в руке, который спецназовцы и приняли за гранату.

Так или иначе, но в деле Темирлана Мачаликашвили до сих пор остается много вопросов. Немало неясных моментов и в нынешнем деле — деле Малхаза Мачаликашвили. Главный вопрос, на который СГБ пока не дала ответа, сформулировала оппозиция: если обвиняемый в терроризме действительно планировал убийство нескольких лиц, почему всё это время он оставался на свободе? Сам Малхаз Мачаликашвили не исключает, что его могут арестовать сразу же после допроса. Именно поэтому явиться в СГБ он намерен вместе с адвокатом.