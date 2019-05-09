Командующий ЗВО напомнил о решающей роли СССР в победе над фашизмом

Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв выступил с речью на параде в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге 9 мая.

«Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды смогли одолеть и сокрушить гитлеровский фашизм», — сказал он.

Командующий напомнил, что СССР принял на себя самые жестокие удары гитлеровского фашизма.

«На территории нашей страны проходили крупнейшие и решающие сражения Второй Мировой войны. Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны, здесь были скованы крупные силы вермахта. Это способствовало нашим победам на других фронтах и положило начало полному разгрому немецко-фашистских захватчиков», — отметил генерал-полковник Журавлев.

Он объявил на Дворцовой площади минуту молчания в память о всех погибших при защите Отечества в годы войны.

Александр Журавлев поздравил ветеранов, блокадников, всех петербуржцев и жителей России с Днем Победы.

«Военнослужащие Российской армии, от солдата до генерала, преданно служат Отечеству, следуют заветам поколения победителей, выступают гарантом безопасности нашего государства. С праздником вас, дорогие товарищи! С Днем великой Победы! Ура!», — завершил свою речь командующий войсками ЗВО.

После этих слов началось прохождение пеших колонн военного парада.

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