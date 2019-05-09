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В Киеве Порошенко на коленях перекрестился у могилы Неизвестного солдата

Политика

«Киев не собирается приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции», — заявил Порошенко

Киев, 9 мая 2019, 10:24 — REGNUM  9 мая в Киеве прошла церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата (парк Вечной Славы). В официальных мероприятиях приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр оборон Степан Полторак, митрополит Православной церкви Украины Епифаний, ветераны и жители столицы.

Шествие шло под музыку украинской песни «Степом, степом…». Порошенко возложил к могиле Неизвестного солдата букет красных роз.

«Вечная память и слава погибшим в годы Второй мировой войны», — написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что Киев не собирается «приватизировать» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.

«Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. К памяти о жертвах нашего народа во Второй мировой войне добавилась сейчас память о тысячах погибших в результате российской агрессии. Напоминание о первой минуте мира имеет особое значение. Мы хотим мира и верим, что заставим агрессора уйти с нашей земли», — добавил Порошенко.

Как сообщалось, 9 мая Украина отмечает День Победы. В стране официальный выходной. Традиционно в этот день во всех населенных пунктах Украины проходят чествования ветеранов и праздничные мероприятия (концерты, возложения цветов к памятникам Второй мировой войны).

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День Победы
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