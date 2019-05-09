Нурсултан Назарбаев присуствует на параде Победы в Москве

Москва, , 10:18 — REGNUM Казахстанский лидер нации, председатель Совета безопасности республики Казахстан Нурсултан Назарбаев присутствует сегодня, 9 мая, на параде Победы в Москве по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Назарбаев вместе с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым вышли из Кремля на Красную площадь и проследовали на трибуны, установленные перед Мавзолеем. На трибуден Назарбаев занял место рядом с Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Назарбаев, который управлял Казахстаном ещё с периода СССР, заявил, что уходит в отставку. Президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев, который ранее был спикером сената Казахстана.

Тем не менее Назарбаев сохранил основные рычаги влияния на политику Казахстана, оставшись председателем Совета безопасности республики.