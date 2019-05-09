Парад Победы начался на Дворцовой площади Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, начался военный парад в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти мгновения на площадь выносят Знамя Победы и государственный флаг России, передает корреспондент ИА REGNUM.

В торжественном марше примут участие более 4,5 тыс. офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев.

В механизированной части парада на Дворцовую площадь выйдут около 130 образцов военной и специальной техники. Механизированную колонну возглавит танк Победы Т-34−85. Вслед за ним по площади пройдут новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитно-ракетные системы С-400, ракетные установки «Искандер-М».

Воздушную часть парада в Петербурге составят более 20 самолётов и вертолётов.

Парад принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв. Командует парадом замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Военный парад в Петербурге завершится плац-концертом роты почётного караула Западного военного округа в сопровождении музыкальной композиции сводного военного оркестра.

Среди участников военного парада — военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, Краснознамённой общевойсковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, воспитанники более десяти военных учебных заведений Минобороны РФ, дислоцированных в регионе: Санкт-Петербургских Суворовского военного, Нахимовского военно-морского училища и кадетского корпуса, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Военной академии связи им. С.М. Будённого, Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулёва, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и др.

Также примут участие военнослужащие Военного института и Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ, сводные батальоны Санкт-Петербургских университетов МВД РФ и ГПС МЧС России. Кроме того, задействованы парадные расчёты кадетского корпуса Следственного комитета РФ, Государственного университета аэрокосмического приборостроения.

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