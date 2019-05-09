ВКС РФ продолжат наносить удары по террористами в Идлибе — МИД России

Москва, , 09:51 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации, армия Сирийской Арабской Республики, а также турецкие войска продолжат наносить удары по террористами на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сегодня, 9 мая, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Сейчас речь идет о реакции на вылазки террористов в Идлибе. Мы сейчас реагируем совместно с правительственным войсками в ответ на вылазки террористов. Естественно, мы делаем это все в координации с турецкой стороной, поскольку речь идет о реализации меморандума от 17 сентября прошлого года», — рассказал Вершинин.

Он подчеркнул, что точечные удары по террористам в Идлибской зоне будут продолжены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы из Идлибской зоны деэскалации постоянно пытаются обстрелять российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Дежурные средства противовоздушной обороны базы пока справляются с отражением данных обстрелов — ущерб базе нанесен не был.