Петербург готовится к началу парада на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга завершается подготовка к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад начнется в 10:00 мск, в нем примут участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, в том числе курсантов военных училищ, более 110 образцов военной и специальной техники, а также более 20 самолётов и вертолётов.

В 14:30 по Невскому проспекту проедет колонна ретро-автомобилей с ветеранами, а в 15:00 начнется движение колонны «Бессмертного полка», который пройдет от площади Александра Невского до Дворцовой площади. В шествии, как ожидается, будут участвовать более миллиона человек.

После завершения шествия на главной площади Северной столицы состоится большой праздничный концерт. Музыкальные программы будут организованы на Стрелке Васильевского острова, в Таврическом саду и других местах города.

В 22:00 по московскому времени состоится праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы.

Добавим, что на сегодня в Петербурге проживает 7,5 тыс. участников Великой Отечественной войны, 800 инвалидов войны, 77,7 тыс. блокадников, 16,6 тыс. тружеников тыла, 8,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма.