Президент Казахстана поздравил сограждан с Днём Победы

Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан своей страны с Днём Победы и призвал помнить уроки Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник дорог каждому из нас. Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле», — сказал президент Казахстана Токаев.

Он напомнил, что Казахстан сыграл большую роль в снабжении Красной армии благодаря самоотверженности тружеников тыла. В годы Великой Отечественной войны на территорию Казахской ССР были эвакуированы сотни заводов и фабрик. На фронт из Казахстана были отправлены тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

«Наш священный долг — помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения», — подчеркнул президент Токаев.

Всем ветеранам и труженикам тыла Токаев пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Всем гражданам Казахстана Токаев пожелал мира и благополучия.