О кадровых назначениях Зеленский объявит только после инаугурации

Киев, , 08:02 — REGNUM официальный представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что первые кадровые назначения и законодательные инициативы станут известны только после инаугурации главы государства. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да», — сказал Разумков.

Также он отметил, что имена претендентов на должности главы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины вообще лучше не оглашать до самого назначения.

Разумков напомнил, что президент назначает главу Службы внешней разведки самостоятельно, без одобрения Верховной рады. В связи с этим называть кандидата на эту должность заранее не следует, отметил представитель Зеленского.

«Я опасаюсь провокаций», — пояснил он.

Кандидат на должность главы администрации президента также будет назван только после инаугурации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дата инаугурации Зеленского до сих пор не определена. Верховная рада обещала решить этот вопрос 14 мая. Если инаугурация пройдёт до 27 мая, то Зеленский успеет распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы. Если после 27 мая — то Зеленский останется вплоть до ноября 2019 года с нелояльными ему Радой и кабинетом министров.