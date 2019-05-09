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В команде Зеленского закон о госязыке на Украине назвали «кнутом»

Политика

Юраш: Это может плохо закончиться

Киев, 9 мая 2019, 05:59 — REGNUM  Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это кнут, который может спровоцировать опасные последствия, заявил Святослав Юраш, советник по международной политике избранного президента Украины Владимира Зеленского, на телеканале ZIK.

Комментируя принятый Верховной радой в конце апреля закон, обязывающий госслужащих свободно владеть государственным языком, Юраш сказал:

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия».

По его словам, закон не только не будет способствовать украинизации страны, а напротив, может её затормозить. Может он повлечь и вовсе непредсказуемые последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят украинскими депутатами 25 апреля: «за» проголосовали 278 человек. По этому закону ряд категорий граждан в обязательном порядке должны свободно владеть украинским языком.

Читайте подробнее: На Украине приняли закон о государственном языке

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб Зеленского: пусть Рада принимает закон об украинизации

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