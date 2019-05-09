Foreign Policy: ядерное соглашение с Ираном обречено на крах?

Максим Исаев, , 08:02 — REGNUM

Через год после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о выходе Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года и возобновила антииранские санкции, терпение Ирана и его готовность выполнять условия соглашения, похоже, иссякли. В среду, 8 мая, в Тегеране заявили, что Иран перестанет соблюдать ряд ключевых пунктов ядерного соглашения, пишут Кейт Джонсон и Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Читайте также: American Conservative: нужно избавиться от Болтона, пока еще не поздно

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран прекратит отправку в другие страны обогащённого урана и тяжелой воды, которые представляют собой две важные составляющие ядерной программы. Таким образом, Иран нарушит ряд обещаний, которые он дал в 2015 году в рамках соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Некоторые аналитики считают, что Тегеран одновременно обратился к ЕС и КНР с призывом и угрозой: помогите нам, или мы пойдем на мошенничество. «Иран отказался от стратегического терпения в пользу стратегических действий», — считает учёный из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмае.

Первоначальный шаг Ирана оказался менее решительным, чем опасались многие эксперты. Решение Тегерана не предусматривает каких-либо немедленных шагов по производству высокообогащённого урана, который затем мог быть использован для создания бомбы. Тем не менее шаг, сделанный Ираном, указывает на то, что с ядерным соглашением может быть покончено, если ЕС не попытается спасти его.

«Всё могло оказаться гораздо хуже. Иран принял минимальные ответные меры против американской политики максимального давления», — считает эксперт «Международной кризисной группы» Али Ваез. «Сейчас мяч оказался на стороне тех, кто подписал ядерное соглашение. Им придётся сделать выбор в пользу борьбы с односторонними американскими санкциями или стать свидетелями дополнительных нарушений со стороны Ирана, которые могут привести к срыву соглашения», — добавил Ваез.

Рухани сказал, что если экономическое облегчение не наступит в течение следующих двух месяцев, то Иран откажется и от выполнения других ограничений в отношении обогащённого урана, наличие которого позволило бы Тегерану в достаточно короткий срок создать ядерное оружие.

«Я думаю, что это начало конца СВПД. Реальная проблема заключается в том, что мы теперь вернулись обратно к гонке. Иран установил 60-дневные часы. Несомненно, что ответным ударом со стороны США станут новые санкции. Таким образом, существует риск неизбежной эскалации», — заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью.

Другие дают более оптимистичные оценки. «Иран сделал этот шаг, потому что он не готов полностью отказаться от соглашения. Они всё ещё пытаются найти выход», — считает сотрудник Brookings Institution Сюзанна Малони.

В среду, 8 мая, в Белом доме заявили о том, что Вашингтон введёт новые санкции в отношении иранского металлургического сектора, чтобы лишить страну доходов от экспорта и усилить давление на иранский режим.

Решение Ирана поставило перед ЕС дилемму. До сих пор усилия европейских стран, направленные на то, чтобы обойти американские санкции, не увенчались успехом. ЕС так практически ничего не сделал для того, чтобы поддержать экспорт иранской нефти.

Читайте также: Bloomberg: торговые угрозы Трампа наносят США больший вред, чем КНР

«Я не думаю, что европейцы смогут добиться того, чего от них ждут в Тегеране. Они не смогут заставить свои компании вести бизнес с Ираном. Также они не могут заставить банки совершать сделки с Ираном», — уверена Малони.

Ситуация с Ираном разворачивается на фоне обострения напряжённости в отношениях с США в течение последних нескольких дней. В администрации Трампа заявили, что, по мнению Вашингтона, Иран готовится предпринять ответные меры против интересов Соединённых Штатов в регионе, включая возможные нападения на американские войска в Ираке. Эксперты больше всего обеспокоены тем, что может произойти летом 2019 года, если Ирану не будет оказана помощь. Снятие ограничений на запасы обогащённого урана вернёт Иран на путь создания ядерного оружия.