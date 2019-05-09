Тегеран заявил о поэтапном отказе от ядерной сделки

Тегеран, , 04:10 — REGNUM Поэтапный выход их Совместного всеобъемлющего плана действий намерены осуществить иранские власти, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передаёт IRIB.

«Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно», — заявил Аракчи.

Напомним, 7 мая иранский министр иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что участие Тегерана в СВПД (так называемой сделки с Ираном) сохранится, но иранцы откажутся от ряда обязательств.

Заявление вызвало беспокойство со стороны ряда участников СВПД, в том числе Франции и Китая.

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Отметим, что Иран был заинтересован в сделке, поскольку она открывала ему возможность постепенно избавиться от американских санкций и расширить свои возможности, в том числе на мировом рынке.

После выхода Вашингтона из СВПД и возобновления ранее отмененных санкций Тегеран заявил, что эти действия США не останутся без ответа.

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