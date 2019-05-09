Порошенко обозвал участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными»

Киев, , 03:51 — REGNUM Участников акции «Бессмертный полк» украинский президент Пётр Порошенко назвал «ряжеными», передает телеканал «112 Украина».

Выступая перед участниками украинской акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины, Порошенко заявил:

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру».

По словам Порошенко, Украина смогла «дистанцироваться от кремлёвского победобесия».

Напомним, пронацистский режим на Украине не отмечает День Победы 9 мая. Вместо этого украинские власти празднуют 8 мая окончание Второй мировой войны — День памяти и примирения.

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