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Порошенко обозвал участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными»

Политика

Он заявил, что Украина дистанцировалась от «кремлёвского победобесия»

Киев, 9 мая 2019, 03:51 — REGNUM  Участников акции «Бессмертный полк» украинский президент Пётр Порошенко назвал «ряжеными», передает телеканал «112 Украина».

Выступая перед участниками украинской акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины, Порошенко заявил:

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру».

По словам Порошенко, Украина смогла «дистанцироваться от кремлёвского победобесия».

Напомним, пронацистский режим на Украине не отмечает День Победы 9 мая. Вместо этого украинские власти празднуют 8 мая окончание Второй мировой войны — День памяти и примирения.

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«Бессмертный полк»
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