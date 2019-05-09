Посол России в Молдавии: Воля к Победе навеки объединила наши народы

Кишинёв, , 01:40 — REGNUM Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил молдавских ветеранов с Днем Победы. Как передает ИА REGNUM, день 9 мая 1945 года назван в послании Васнецова «священной датой для народов бывших советских республик».

«Граждан России и Молдавии объединяет уважение к доблестным воинам, боровшимся с «коричневой чумой» и ковавшим Великую Победу. 74 года назад наши предки, сражаясь в общем строю, избавили мир от фашизма. Мы никогда не забудем, как наши отцы, деды и прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, плечом к плечу бились под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, защищали Ленинград, держали днестровские плацдармы, трудились в тылу. Общая воля к Победе навеки объединила наши народы», — отметил посол.

Он подчеркнул, что для Молдавии нынешний год особенный — 75 лет назад молдавская земля была освобождена от фашистских захватчиков. «Бережное сохранение памяти о героизме военных лет — наш священный долг во имя исторической правды и перед мирным будущим потомков», — отметил дипломат.

В заключение он процитировав слова президента Владимира Путина о том, что День Победы «всегда был, есть и будет самым дорогим для каждой семьи, праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти».